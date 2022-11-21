Именины Михаила: яркие открытки и поздравления с Днем ангела
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Именины Михаила отмечаются в один день с важным религиозным праздников
В понедельник, 21 ноября, православная церковь отмечает важный христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе дата получила название Михайлов день. Тогда же принято поздравлять с Днем ангела Михаила.
"Телеграф" рассказывает, какое значение у имени Михаил. Предлагаем вам поздравить с именинами всех знакомых, носящих это красивое имя. Вы можете отправить своим близким яркие открытки в любом из доступных мессенджеров.
День ангела Михаила отмечается несколько раз в году, в том числе именины Михаила выпадают на 21 ноября 2022 года. Происхождение имени – древнееврейское (Микаэль), дословно переводится — "Кто как Бог", то есть равный или подобный Богу. Есть много и других форм: от Майкла и Микаила до Михеля и Мишеля. Михаилы — умные и любознательные, становятся отличными руководителями. Ценят семейные традиции и являются настоящей опорой для своей супруги. Дружелюбны и коммуникабельны, но иногда могут быть немного обидчивыми.
Поздравления с именинами Михаила в стихах
Михаил — имя данное Богом,
Будь красив, не суди себя строго.
Властен будь, неподкупен и смел,
Сделай все, что мечтал, что хотел.
Помогай, защищай и не мсти,
Всех, кто должен тебе, ты прости,
Будь храним небесами всегда,
Не болей, не грусти никогда.
***
Тебе, Михаил, пусть Бог помогает!
Дарит здоровье и душевное тепло.
А Ангел… Никогда пусть не покидает
И всегда подставит надежное крыло.