Именины Михаила: яркие открытки и поздравления с Днем ангела

Именины Михаила отмечаются в один день с важным религиозным праздников

В понедельник, 21 ноября, православная церковь отмечает важный христианский праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе дата получила название Михайлов день. Тогда же принято поздравлять с Днем ангела Михаила.

"Телеграф" рассказывает, какое значение у имени Михаил. Предлагаем вам поздравить с именинами всех знакомых, носящих это красивое имя. Вы можете отправить своим близким яркие открытки в любом из доступных мессенджеров.

День ангела Михаила отмечается несколько раз в году, в том числе именины Михаила выпадают на 21 ноября 2022 года. Происхождение имени – древнееврейское (Микаэль), дословно переводится — "Кто как Бог", то есть равный или подобный Богу. Есть много и других форм: от Майкла и Микаила до Михеля и Мишеля. Михаилы — умные и любознательные, становятся отличными руководителями. Ценят семейные традиции и являются настоящей опорой для своей супруги. Дружелюбны и коммуникабельны, но иногда могут быть немного обидчивыми.

Поздравления с именинами Михаила в стихах

Михаил — имя данное Богом,

Будь красив, не суди себя строго.

Властен будь, неподкупен и смел,

Сделай все, что мечтал, что хотел.

Помогай, защищай и не мсти,

Всех, кто должен тебе, ты прости,

Будь храним небесами всегда,

Не болей, не грусти никогда.

***

Тебе, Михаил, пусть Бог помогает!

Дарит здоровье и душевное тепло.

А Ангел… Никогда пусть не покидает

И всегда подставит надежное крыло.

Открытки ко Дню ангела Михаила