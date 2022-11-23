С Днем святого Георгия Победоносца! Красивые поздравления, картинки и открытки и с праздником

Святой Георгий/Юрий Победоносец — является покровителем Украины, и в частности Киева и области.

В среду, 23 ноября, православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца. Святой искренне верил в Бога, и даже под сильными пытками не отказался от своей веры. Также при жизни Георгий успел совершить много чудес, самым известным из которых было убийство змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор.

"Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с праздником в картинках и открытках, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких. Свое послание вы можете отправить в любм мессенджере или социальной сети.

Также отметим, что в этот день свои именины отмечают не только Георгии. Поскольку лингвисты считают, что Юрий – это славянская форма имени Георгий, то вместе с Жорами день ангела отмечают все мужчины, которых назвали Юрами. Поздравления для мужчин с этими именами "Телеграф" также подготовил.

Поздравления с Днем Георгия Победоносца

Поздравления с днем ангела Георгия/Юрия

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники отмечают православные христиане в ноябре 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.