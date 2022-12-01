С первым днем зимы! Волшебные поздравления в картинках и открытках с 1 декабря

Самые лучшие поздравления с первым днем зимы специально для читателей "Телеграфа"

На календаре — 1 декабря, а это значит, что бразды правления взяла на себя зима. И хоть первый ее месяц не особо порадует зимней погодой, все уже давно привыкли, что 1 декабря — это радость, ожидание чуда и волшебства.

Зимняя пора — это сказочное, замечательное время и ее действительно есть за что любить. К тому же, в конце декабря нас ждет любимый многими праздник — Новый год. Кстати ранее мы делились стильными и модными вариантами нарядов, которые идеально подойдут для встречи 2023 года. А на праздничный стол можно приготовить Оливье "по-новому" или яркую и простую закуску из крабовых палочек.

"Телеграф" подготовил для вас трогательные, яркие и красочные поздравительные открытки, которые порадуют ваших друзей и напомнят им о приходе волшебной зимы.

Поздравления с первым днем зимы: картинки и открытки

Напомним, ранее прогноз на грядущую зиму сделал синоптик Владислав Билык. Он рассказал, какой месяц зимы 2022-2023 будет самым теплым, а какой — самым морозным.