Привет, декабрь! Яркие поздравительные открытки с первым днем зимы на украинском языке

Пожелайте своим друзьям прекрасной зимы

Вот и наступила долгожданная зима! И хотя снегом в ближайшее время она нас не порадует, любить ее все равно есть за что. Сказочная зимняя пора — это повод большой радости, ведь он знаменует скорые волшебные праздники — Рождество, день Святого Андрея, Святого Николая и конечно же Новый год.

И пока зима не несет нам свой снежный покров, а продолжает косить под осень, "Телеграф" собрал красивые снежные картинки и открытки с началом зимы, которые порадуют ваших родных и друзей, напомнив им о приходе зимы.

Поздравления с 1 декабря: картинки и открытки на украинском языке

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в декабре 2022. Согласно их прогнозам, украинцам стоит готовиться к дождям и сменяющимся морозам.

Также синоптик Владислав Билык сделал прогноз на грядущую зиму и рассказал, какой будет средняя температура воздуха и назвал самый холодный и самый теплый месяц зимой 2022-2023.