Введение во храм Пресвятой Богородицы-2022: красочные открытки и картинки

Сегодня принято молится Пресвятой Богородице и просить для близких людей здоровья и благополучия

В это воскресенье, 4 декабря, православные христиане отмечают один из самых важных религиозных праздников в году – Введение в храм Пресвятой Богородицы. Второе название праздника — Третья Пречистая.

Считается, что именно 4 декабря родители Пречистой Девы Марии, праведные Иоаким и Анна привели ее 3-летнюю в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Поэтому этот день верующие посвящают молитвам, прося у Богоматери прощения за свои грехи и покровительства для своих близких.

Этот праздник выпадает на Рождественский пост-2022, но в этот день разрешается употреблять рыбу и вино. Также принято молится Богородице об исцелении от болезней, здоровье и благополучии для семьи.

В честь большого праздника "Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и поздравительных картинок с праздником 4 декабря, которыми они могут поздравить своих близких и друзей в социальных сетях, мессенджерах.

Поздравление с Введением во храм Пресвятой Богородицы-2022: открытки

Напомним, что в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".