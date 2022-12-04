С Днем объятий-2022! Красивые открытки и картинки к нежному празднику

Во всем мире отмечается замечательный и душевный праздник

В это воскресенье, согласно календарю праздников на декабрь-2022, люди во всем мире отмечают один из самых нежных праздников в году — День объятий (International Hug Day). Стоит отметить, что его отмечают не только 4 декабря, но и 21 января — Национальный день объятий (National Hugging Day).

Это событие не подразумевает никакой интимной подоплеки. 4 декабря не только влюбленные пары, но и родственники, близкие друзья, родители с детьми во время объятий обмениваются душевным теплом, которое особенно нужно на фоне сложных событий в нашей стране из-за войны с россией.

Обняв другого человека, мы делимся хорошим настроением и поднимаем его даже самому угрюмому из нас. "Телеграф" собрал в этом материале подборку из самых лучших открыток и поздравительных картинок с Днем объятий, которые наши читатели могут отправить близкому человеку в соцсети или мессенджере.

С Днем объятий-2022 — открытки и картинки

Напомним, что 4 декабря также отмечается церковный праздник — Введение во Храм Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать в этот день, "Телеграф" писал в предыдущем материале.