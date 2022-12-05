С Днем волонтера 2022! Лучшие открытки и картинки на украинском языке

В Украине этот праздник как никогда актуален

Согласно календарю праздников на декабрь-2022, в понедельник, 5 числа, во всем мире отмечают международный День волонтера (полное название — Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития) – International Volunteer Day.

"Телеграф" рассказывает о важности праздника для Украины. Также публикуем для наших читателей красивые открытки и поздравительные картинки к празднику Дня волонтера 5 декабря.

Международный день волонтера-2022: история праздника

Праздник был учрежден в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Целью резолюции этой организации было стимулирования правительствами волонтерской деятельности.

В нашей стране волонтерское движение началось в 90-е годы, а официально его признали 10 декабря 2003 года. Для украинцев это особенный праздник, поскольку наиболее массовым волонтерское движение стало после Революции Достоинства, оккупации россией Крыма и военных действий на Донбассе. После полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года этот праздник преобразился еще больше. Сейчас волонтеры продолжают собирать деньги по всему миру на нужды украинских военных: закупают на них медикаменты и оружие и отправляют все это на передовую. Некоторые из них пошли добровольцами на фронт.

С Днем волонтера 5 декабря: открытки и картинки на украинском языке

Календарь церковных праздников на декабрь 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.