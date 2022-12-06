С Днем ангела, Александр! Яркие открытки и картинки к именинам

В этот день почитается память князя Александра Невского

В этот вторник, 6 декабря, кроме празднования Дня Вооружённых Сил Украины, православной церковью почитается память святого благоверного князя Александра Невского. У обладателей этого имени сегодня именины.

Мужчины по имени Александр самоуверенны и напористы. С детства мальчики начинают проявлять лидерские качества. Александры очень общительны, любят похвалу и признание. Они не любят, когда задевают их самолюбие, так как очень обидчивы и злопамятны. В то же время Александры любят ставить себе большие цели, которые с успехом их добиваются.

В честь именин Александра "Телеграф" составил подборку ярких поздравлений, которые обязательно поднимут настроение виновнику торжества. Просто отправьте поздравительную открытку Александру в социальной сети или мессенджере.

Поздравления с Днем ангела Александра 6 декабря: открытки

Напомним, что в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".