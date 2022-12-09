С именинами Юрия 9 декабря: поздравления в открытках и картинках

В День ангела Юрия адресуйте именинникам красивые поздравления в открытках

В эту пятницу, 9 декабря, согласно церковному календарю на месяц, отмечается народный праздник Юрьев день, или Юрий Холодный. Также эта дата посвящается годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. У обладателей имени Юрий сегодня именины.

По характеру, Юрий — спокойный и уравновешенный. Является хорошим работником, но в большинстве случаев к высшим должностям не всегда стремится. У него всегда много друзей и знакомых, а коллеги уважают его. Также не секрет, что мужчина с именем Юрий больше зациклен на себе, чем на проблемах своих знакомых.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки с именинами, чтобы наши читатели могли поздравить всех своих знакомых Юриев с их Днем ангела.

Поздравления с Днем ангела Юрия 9 декабря: открытки

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