Именины Юрия 9 декабря: поздравления с Днем ангела и яркие открытки на Юрьев день

Не забудьте поздравить всех знакомых Юриев с именинами

В пятницу, 9 декабря, православные отмечают годовщину освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Также он известен как Святой Юрий, поэтому народный праздник получил название Юрьев день и считается именинами всех обладателей этого красивого имени.

"Телеграф" подготовил подборку ярких и красочных открыток, посвященных Дню ангела Юрий. Не забудьте поздравить своих близких, друзей и просто хороших знакомых по имени Юрий в Юрьев день. Картинку можно отправить в любом из доступных мессенджером.

Святой Юрий также известен как Георгий Победоносец (одна из форм этого имени). Этот великомученик был христианином, из-за чего подвергся гонениям и жестоким издевательствам при правлении императора Диоклетиана, который был язычником. Святой стойко вынес все пытки и, по легендам, умел воскрешать людей и зверей. Считается небесным покровителем киевских князей.

Юрьев день 2022: красивые открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще важные праздники ожидают украинцев в этом месяце. Узнать это поможет календарь церковных дат на декабрь-2022. К слову, в конце года в Украине будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. Мы рассказывали, в чем разница между датами 25 декабря и 7 января.