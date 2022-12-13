С Днем Андрея Первозванного 2022: душевные поздравления с праздником в картинках и открытках

Не забудьте поздравить своих родных с этим светлым праздником

Во вторник, 13 декабря, согласно церковному календарю, отмечается День Святого Андрея Первозванного. Это день памяти о святом, который стал первым из двенадцати апостолов Христа. В народе называют "Андреев день", "Андрея", "Андрей Зимний".

В этот день принято посещать богослужение в церкви и молиться святому апостолу. А незамужние девушки просят у святого о семейном счастье, а также проводят различные гадания в ночь перед праздником.

"Телеграф" подготовил для вас подборку красивых и душевных поздравлений с Днем Андрея Первозванного, которое вы сможете отправить в соцсети или мессенджере своим родным, знакомым и друзьям. Красивые картинки и открытки — в материале.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: открытки и картинки

Напомним, что, как и любой другой церковный праздник, в этот день есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать в День памяти Андрея Первозванного — читайте в материале "Телеграфа".