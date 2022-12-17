С Днем ангела, Варвара 2022: очень милые поздравления в открытках и картинках

Поздравьте женщин с именем Варвара с их именинами 17 декабря

В субботу, 12 декабря, православной церковью вспоминается великомученица Варвара Илиопольская. У обладательниц этого имени сегодня именины.

Святой Варваре принято молиться о счастье, женщинам об удачном замужестве, беременности, об исцелении от болезней и здоровье ребенка. Также у святой просят о защите, помощи в нелегком деле.

В честь именин Варвары "Телеграф" составил подборку красивых поздравлений, которые точно поднимут настроение виновнице торжества. Просто отправьте поздравительную открытку Варваре в социальной сети или мессенджере.

Поздравления с Днем ангела Варвары 17 декабря: открытки

Напомним, что в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".