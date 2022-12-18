С Ханукой 2022! Красивые поздравления, открытки и картинки с праздником

Ханука — это праздник победы добра над злом, света — над тьмой

С 18 по 26 декабря отмечается главный праздник в иудаизме — Ханука. Это великий праздник, который посвящен чуду, произошедшему еще в 164 году до нашей эры при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха. Его также называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней".

Традиционно, праздник отмечается восемь дней, в течение которых евреи со всего мира зажигают по одной свече в светильнике ханукии каждый день. То есть в первый день зажигается одна свеча, во второй — две, и так далее.

Самым популярным поздравлением с Ханукой являются слова Хаг Ханука самеах в переводе с иврита это означает "Радостного (веселого) праздника Ханука!".

Поздравления с Ханукой 2022: картинки и открытки

Напомним, что в декабре будет много церковных праздников, которые очень важны для православных верующих. Чтобы не пропустить важные даты, сохраните церковный календарь "Телеграфа".