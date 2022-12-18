Душевные поздравления с Днем святого Николая 2022 своими словами

Обязательно поздравьте дорогих вам людей с этим светлым праздником

Новогодние праздники, согласно церковному календарю, начинает праздник в честь святого Николая, который отмечается 19 декабря. Отметим, что он приходится на Рождественский пост, который закончится только 6 января.

Праздник Николая особенно любят дети, ведь утром 19 декабря под своими подушками они находят подарки. Также святой Николай, который конечно же "подрабатывают" родители, может спрятать сладкие презенты в обувь.

Однако это вовсе не значит, что совершеннолетних родных и близких не нужно поздравлять. По случаю праздника святого Николая "Телеграф" подготовил красочные открытки и теплые пожелания в прозе, которые можно отправить в мессенджере или соцсетях.

Поздравления с Днем святого Николая: картинки и открытки

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и теплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.

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Поздравляю с днем Святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

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Поздравляю с Днем Святого Николая! Пускай в жизни всегда будет место настоящим чудесам, искренней вере в лучшее, безвозмездной любви к ближнему. Пусть дети слушаются родителей, воспитываются в уюте и тепле, взрослые не перестанут верить в волшебство, а на земле будет чуточку больше светлых и добрых дел

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С Днем Святого Николая! Крепкой веры! Пусть праздник принесёт: исцеление души, чудотворных сил противостоять злу, любовь и доброту. Пусть сердце каждого откроется навстречу Господу. Всепоглощающей теплоты и света!

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С праздником! Пускай волшебство озарит твою жизнь и сделает ее счастливой! Желаю чудесного праздника и отличного настроения! Пусть изобилие будет во всех сферах! С Днем Святого Николая!

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю, чтобы в твоей душе всегда царили вера, благочестие, гармония и надежда. Пусть ангелы неотступно следуют за тобой, оберегают от бед и помогают в добрых делах. Пусть этот праздник наполнит твое сердце счастьем и любовью.

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