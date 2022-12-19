Именины Николая: яркие открытки и душевные поздравления с Днем ангела
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День ангела Николая отмечается вместе с одним важным зимним праздником
В понедельник, 19 декабря 2022 года, украинцы чествуют Святого Николая, оставляя детям под подушками сладости. Но и в этот день принято поздравлять всех мужчин по имени Николай с именинами. Так что День Святого Николая – одна из дат, которая считается их именинами.
"Телеграф" подобрал для вас яркие открытки и красивые картинки с именинами Николая 19 декабря. Вы можете скачать изображение и отправить своим родным, друзьям, коллегам и всем другим знакомым обладателям этого замечательного мужского имени в любом доступном мессенджере. Также можно порадовать Николая душевным стихом или поздравлением в прозе своими словами.
Поздравления с Днем ангела Николая в стихах и прозе
Николай, с днем Ангела искренне поздравляю,
Голубого неба и счастья желаю!
Здоровья прекрасного, жизни, как в сказке,
Везения, терпения и от Бога ласки!
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Николай, с именинами! Пусть Ангел хранит и защищает тебя, а рядом будут только достойные люди. В твой День ангела желаю здоровья, добра, мира, любви, исполнения мечт и Божьей опеки!
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Поздравляю с Днем ангела, Николай! Пусть Святой Николай вдохновит на милосердие и подарит веру в светлое счастливое будущее. Здоровья, счастья, благополучия и скорейшей победы! С именинами!