Именины Николая: яркие открытки и душевные поздравления с Днем ангела

День ангела Николая отмечается вместе с одним важным зимним праздником

В понедельник, 19 декабря 2022 года, украинцы чествуют Святого Николая, оставляя детям под подушками сладости. Но и в этот день принято поздравлять всех мужчин по имени Николай с именинами. Так что День Святого Николая – одна из дат, которая считается их именинами.

"Телеграф" подобрал для вас яркие открытки и красивые картинки с именинами Николая 19 декабря. Вы можете скачать изображение и отправить своим родным, друзьям, коллегам и всем другим знакомым обладателям этого замечательного мужского имени в любом доступном мессенджере. Также можно порадовать Николая душевным стихом или поздравлением в прозе своими словами.

Поздравления с Днем ангела Николая в стихах и прозе

Николай, с днем Ангела искренне поздравляю,

Голубого неба и счастья желаю!

Здоровья прекрасного, жизни, как в сказке,

Везения, терпения и от Бога ласки!

***

Николай, с именинами! Пусть Ангел хранит и защищает тебя, а рядом будут только достойные люди. В твой День ангела желаю здоровья, добра, мира, любви, исполнения мечт и Божьей опеки!

***

Поздравляю с Днем ангела, Николай! Пусть Святой Николай вдохновит на милосердие и подарит веру в светлое счастливое будущее. Здоровья, счастья, благополучия и скорейшей победы! С именинами!

Открытки с именинами Николая