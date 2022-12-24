С днем рождения, бабушка: лучшие поздравления от внучки

Бабушки всегда рады вниманию внучек, а в день рождения — вдвойне

Бабушки стараются отдавать своим внукам как можно больше любви, заботы, внимания. Иногда они даже проводят с внучатами больше времени, чем их родители. И конечно же ждут, что внуки будут отвечать взаимностью — почаще звонить и приходить в гости, любить и уважать. В день рождения бабушки появляется дополнительная возможность сказать слова любви и благодарности, уделить ей больше внимания.

Бывает так, что подобрать правильные слова поздравления нелегко. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, какими словами внук может поздравить бабулю с именинами. Эта подборка содержит поздравления на день рождения бабушке от внучки.

Поздравление бабушке от внучки на день рождения

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Драгоценная бабуля! Я тебя очень люблю и хочу поздравить с днем рождения! Желаю тебе очень крепкого здоровья, много-много радостных дней. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя не просто любимой и нужной, ты должна знать — ты самый родной человек в моей жизни, и самый мудрый и любимый. С днем рождения, бабуля!!!

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Милая бабуля! Поздравляю с днем твоего рождения! Пожелать тебе хочу много всего. Много внимания, много здоровья, много любви, много понимания и много поздравлений в этот счастливый день! Пусть тебя окружают только любящие и заботливые люди, как я.

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Родная моя бабушка, сколько слов теплых и добрых я услышала от тебя за всю свою жизнь и как же легко твоим советам следовать, борясь за свою правоту. Желаю тебе бабушка, в жизни большого счастья, ведь годы пройденные – тебя только молодят.

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С днем рождения, моя любимая бабушка! Пусть моя забота согревает тебя лучше пуховой шали, вместо пилюль я буду назначать тебе миллион улыбок и прогулки при любой погоде, а мои веселые рассказы будут для тебя интереснее любимых сериалов!

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Милая бабушка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, заботы и внимания близких, много светлых и солнечных дней, бодрости духа и душевного спокойствия. Будь энергичной, молодой. Пусть в жизни будет всё отлично, а самые любимые — всегда с тобой!

Короткие поздравления с днем рождения бабушке от внучки

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С днем рождения я бабушку родную хочу поздравить, счастья пожелать. Люблю тебя, еще – тебя целую, желаю никогда не унывать.

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Бабушка, я желаю тебе, чтобы на твоих грядках был большой урожай. Я желаю тебе вкусных рецептов для консервации. Я желаю тебе не болеть и быть здоровой.

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Милая моя бабуля, пускай твоя жизнь будет прекрасной! Желаю, чтобы твои мечты сбывались, здоровье не подводило, а все самые дорогие тебе люди всегда были рядом! Оставайся такой же веселой, доброй и очаровательной, никогда не грусти и будь счастлива! Я очень тебя люблю!

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