С Рождеством 2022! Душевные поздравления с праздником своими словами

На Рождество не обойтись без красивых открыток и поздравлений

Рождество Христово — это важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. В этот день верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно преданиям, Христос родился в Вифлееме (город на западном берегу реки Иордан в Палестине).

В Украине Рождество отмечается дважды: 25 декабря, как его празднуют христиане западного обряда, и 7 января — как верующие восточного обряда. Оба варианта имеют официальный статус.

"Телеграф" поздравляет всех с Рождеством и желает своим читателям радостных событий, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу. А чтобы вы могли пожелать это же своим родным и близким, мы собрали для вас подборку красивейших картинок, открыток и пожеланий в прозе с Рождеством.

Поздравления с Рождеством 25 декабря

: картинки и открытки

Поздравления с Рождеством 25 декабря в прозе

От всей души хочу поздравить вас с Рождеством Христовым, с самым светлым праздником. Пусть беды и тяготы жизни никогда не посетят Ваш дом, пусть пребывает с Вами только счастье и успех.

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Поздравляю с радостным и светлым праздником — Рождеством Христовым! Пусть в твоей жизни царит мир, покой и добро! Пусть горе и несчастье обходят стороной твой дом! Счастья, удачи и успеха всей твоей семье, друзьям и родным!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, больше радости, крепкого здоровья и всех благ!

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В светлую и волшебную Рождественскую ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю Вас с Рождеством и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!

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Поздравляю с Рождеством и желаю всю семью собрать за праздничным ужином и подарить каждому близкому человеку тепло своей любви. Желаю, чтобы удача от тебя не отворачивалась, чтобы счастье в жизни постоянно умножалось, а здоровье с каждым днем крепло.

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Поздравляю с Рождеством! В этот светлый день желаю добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает Вас и Ваших близких от всех невзгод, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

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