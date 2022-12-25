Яркие видепоздравления с Рождеством 2022 на украинском языке, картинки и открытки
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Красивые поздравления с Рождеством 2022 специально для наших читателей
Рождество Христово — это великий христианский праздник, день, когда родился сын Божий Иисус Христос. В 2022 году 25 декабря припадает на воскресенье.
Для украинцев Рождество Христово — это семейный праздник, во время которого вся семья собирается за одним столом, почитая рождения Иисуса Христа. Отметим, что празднование начинается с Сочельника (24 декабря), и за стол можно садится, когда в небе взойдет первая вечерняя звезда.
В этот день принято поздравлять родных и близких с праздником, а красивые открытки и душевые видепоздравления — это отличный вариант для поздравления с этим великим праздником. Мы собрали для вас самые лучшие поздравления к Рождеству Христову на украинском языке, которыми вы сможете поздравить своих родных и близких.
Поздравления с Рождеством 25 декабря: картинки и открытки
Видеопоздравления с Рождеством 25 декабря
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