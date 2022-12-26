Поздравления с наступающим Новым годом-2023: красивые открытки и картинки

Поздравьте своих родных с наступающим Новым годом

До Нового года осталось буквально несколько дней. А это означает, что нужно уже сейчас поздравлять близких, друзей, родственников с наступающим праздником.

Не следует забывать, что 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Следующие 12 месяцев будут более благоприятными или, по крайней мере, менее зрелищными, чем в уходящий год Тигра. Кролик принесет то, чего украинцам не хватало в этом году: мир и успех, а также верим, что 2023-й ознаменуется полной победой Украине в войне с российским оккупантом.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток с самыми добрыми и светлыми пожеланиями на Новый год-2023.

Красивые новогодние поздравления с наступающим Новым годом-2023

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.