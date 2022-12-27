С наступающим 2023-м годом! Душевные поздравления своими словами, открытки

Лучшие поздравления с наступающим Новым 2023-м годом – в подборке "Телеграфа"

Новый год является одним из самых любимых праздников украинцев. Несмотря на то, что он в этом году будет омрачен военными событиями, которые развернулись в нашей стране из-за российской агрессии, мы не собираемся отказываться от простых радостей жизни. Напомним, что 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, который, согласно астрологии, символизирует мир и успех. Верим, что новый год ознаменуется победой Украине в войне с российским оккупантом.

В канун праздника принято загадывать желания, мечтать, строить планы на будущее. Чтобы все сбылось, нужно подготовиться заранее — приготовить самые лучшие пожелания и тосты.

"Телеграф" собрал красивые пожелания для поздравлений с Новым годом в прозе, открытках и картинках. Читайте, выбирайте и сохраняйте для поздравлений близких людей!

Поздравления с наступающим Новым годом-2023

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

С наступающим Новым годом! Пусть этот год подарит благополучие, обязательно крепкое здоровье, укрепит веру в будущее. Желаем исполнения заветных желаний, удачных стартов, новых перспектив, пусть этот год будет для всех вас плодотворным и счастливым!

С наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

С наступающим Новым годом! Пусть он непременно принесет с собой удачу, радость, здоровье и много приятных встреч. Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные желания, чтобы каждый день был наполнен счастьем, и не осталось места для грусти. И конечно, я желаю горы подарков. С наступающим!

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.