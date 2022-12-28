С наступающим 2023-м годом Кролика! Прикольные поздравления в прозе

Каждому хочется оригинально поздравить близких и друзей в новогодние праздники

Новый год — веселый и радостный праздник. В украинцев он, к сожалению, омрачен начавшейся полномасштабной войной с российскими захватчиками, однако постараемся не отчаиваться, а верить в скорую победу над оккупантом. Ведь нам будет еще сильнее сопутствовать удача, а все благодаря символу года — Черному Водяному Кролику. Вместе с ним 2023 год принесет, согласно астропрогнозу, мир и успехи ВСУ на фронте.

Новый год — это еще и отличный провод провести весело время с близкими и друзьями. Чтобы быть оригинальным и выделиться из толпы, стоит заранее подумать про веселые и оригинальные пожелания.

"Телеграф" собрал самые забавные поздравления с Новым годом в прозе, открытках и картинках.

Прикольные поздравления с годом Водяного Кролика своими словами

Пусть этот пушистый праздник принесет в ваш дом волшебство. Пусть кролик своей мягкой лапкой отгонит все печали, разочарования и невзгоды. Пусть в жизни станет больше волшебства, удачи, доброты и счастья!

В этот прекрасный праздник, Новый год, примите мои искренние поздравления! Пусть зайчишка на своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастье! Желаю исполнения самых сокровенных желаний!

Поздравляю с Новым годом Кролика! Пусть поскорее прискачет этот пушистый милаш и смахнёт своими длинными ушами все беды и горести года уходящего. Желаю, чтобы впереди у нас были только хорошие и светлые события, чтобы нас окружали добрые и весёлые люди, а в домах наших было уютно, тепло и мирно. Счастливого вам Нового года, поздравляю!

С Новым годом пушистого зверька — Кролика! Примите пожелания спокойного года, без негативных событий и потрясений. Пусть везение, оптимизм, бодрость духа, гармония в душе, огонь в сердце сопутствуют вам в достижении всех целей. Пусть семья живёт в благополучии, а работа приносит отдачу. Желаю, чтобы в наступающем году слова "любовь", "счастье", "красота", "достаток", "здоровье" были не просто написаны на бумаге, а по-настоящему осуществлены в жизни!

Новогодний кролик уже под дверью. Желаю встретить наступающий 2023 год в кругу близких и преданных друзей. Пусть полосатый тигр заберет с собой все тревоги и заботы, а пушистый заяц принесет новые радости. Успехов, везения и безграничного счастья в новом году!

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.