С Новым 2023-м годом! Душевные поздравления в стихах, красочные открытки и картинки
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Эти поздравления зарядят близких праздничным настроением
Приближается Новый год – самый ожидаемый и любимый праздник в году. Несмотря на то, что украинцам придется встречать 2023 год в условиях войны, мы не собираемся отказываться от простых радостей жизни, поэтому унывать и отказываться от праздника тоже не стоит.
Для поддержания духа можно отметить праздник дома со своими родными. Поздравления от "Телеграфа" с Новым годом-2023 зарядят праздничным настроением на долгое время. Выберите то пожелание, которое вам больше всего понравилось и разошлите своим близким в соцсети или мессенджере.
С Новым годом 2023 – поздравление в стихах, открытки
С Новым годом поздравляем,
Счастья в жизни Вам желаем,
Много добрых пожеланий,
Исполненья всех мечтаний!
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений.
Пусть Вам этот год несет
Много радостных хлопот!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
Пусть Новый год добро несет,
И в сказку дверь откроет,
И непременно принесет
Всё лучшее с собою.
Желаю вам весь этот год
Прожить в любви и счастье,
Не знать печали и забот
И прочие ненастья.
Двенадцать раз пробьют часы,
И чудо вдруг случится!
Пусть все исполнятся мечты,
В дом радость постучится.
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на всё хватало сил!
Ну а ещё пусть Новый год
Побольше денег принесёт,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
Еще больше поздравлений с Новым годом-2023 вы можете отыскать в нашем предыдущем материале. У нас также есть прикольные новогодние пожелания, которые вы можете отправить своим друзьям и коллегам.