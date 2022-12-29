С Новым 2023-м годом! Душевные поздравления в стихах, красочные открытки и картинки

Эти поздравления зарядят близких праздничным настроением

Приближается Новый год – самый ожидаемый и любимый праздник в году. Несмотря на то, что украинцам придется встречать 2023 год в условиях войны, мы не собираемся отказываться от простых радостей жизни, поэтому унывать и отказываться от праздника тоже не стоит.

Для поддержания духа можно отметить праздник дома со своими родными. Поздравления от "Телеграфа" с Новым годом-2023 зарядят праздничным настроением на долгое время. Выберите то пожелание, которое вам больше всего понравилось и разошлите своим близким в соцсети или мессенджере.

С Новым годом 2023 – поздравление в стихах, открытки

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

Пусть Новый год добро несет,

И в сказку дверь откроет,

И непременно принесет

Всё лучшее с собою.

Желаю вам весь этот год

Прожить в любви и счастье,

Не знать печали и забот

И прочие ненастья.

Двенадцать раз пробьют часы,

И чудо вдруг случится!

Пусть все исполнятся мечты,

В дом радость постучится.

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на всё хватало сил!

Ну а ещё пусть Новый год

Побольше денег принесёт,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!

Еще больше поздравлений с Новым годом-2023 вы можете отыскать в нашем предыдущем материале. У нас также есть прикольные новогодние пожелания, которые вы можете отправить своим друзьям и коллегам.