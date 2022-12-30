С Новым годом-2023! Самые лучшие открытки для родных и друзей

Лучшие пожелания в открытках в материале "Телеграфа"

Новый 2023 год будет проходить под покровительством Черного Водяного Кролика — пушистого зверька, который знает о важности семейного огня, тепла и уюта.

Сейчас такой период, когда пора запасаться красивыми открытками и теплыми пожеланиями к новогоднему празднику. "Телеграф" специально для своих читателей подготовил подборку самых лучших, красочных открыток и поздравительных картинок к Новому году-2023.

Эти красивые изображения можно легко сохранить себе на компьютер или телефон, и переслать своим близким, друзьям, коллегам. Такое внимание с вашей стороны точно их порадует.

Открытки и картинки — с Новым годом-2023

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких украшениях нельзя встречать этот Новый год.