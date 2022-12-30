Теплые поздравления с Новым годом-2023 своими словами в СМС, красивые открытки

Поздравьте с наступающим новогодним праздником всех своих друзей и родственников

Поздравления с наступающим годом-2023 мы публикуем для самых нетерпеливых людей, которые начинают отмечать новогодние праздники еще задолго до их начала и поздравлять всех окружающих.

Для большинства ожидание Нового года гораздо более волнительно, нежели он сам. Мы начинаем поздравлять друг друга заранее, еще до начала праздника повсюду звучат теплые пожелания здоровья, счастья и мирного неба в нашей стране.

"Телеграф" подготовил для вас красивые короткие поздравления в прозе для СМС, картинки и открытки с наступающим праздником, которые вы сможете отправить своим близким и друзьям в социальных сетях, мессенджерах.

Поздравления с наступающим Новым годом-2023

Поздравляем Вас с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника — Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

С наступающим Новым годом! Пусть Новый год принесёт в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он будет ярче предыдущего, стабильнее, богаче и достойнее, пусть он приносит вам радость и наслаждение. Будьте здоровы и счастливы. Успехов вам и мира в семье.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть он будет незабываемый, наполненный яркими красками, позитивными эмоциями, добрыми людьми, успехом в карьере и стабильностью в семье.

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю добра, мира вашему дому, уюта и теплоты. Пусть откроется для вас много интересного и увлекательного. Желаю исполнения всех желаний.

С наступающим Новым годом! Пускай ваш год будет радостным. Здоровья и любви, как можно больше. Пускай во всех делах к вам присоединится удача и везение!

Хочется чтобы этот Новый год стал особенным, чтобы в нем не было ничего плохого, все цели были достигнуты, а все желания исполнены. Во всех семьях царило добро, любовь, мир и ценились семейные ценности.

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.