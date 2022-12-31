С Новым 2023 годом! Самые лучшие видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке
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Лучшие поздравления с Новым годом в видео, картинках и открытках
На пороге Новый год — радостный и всеми любимый праздник с детства. Это отличный повод собраться с друзьями и близкими за праздничным столом, однако, увы, в этом году это сделать смогут не всех, ведь многие семьи разлучила война.
Чтобы не терять новогоднее настроение, а также для того, чтобы подарить его и своим близким, которые находятся далеко, отправьте им красочное поздравление и пожелайте счастливого и мирного Нового года, отправив в соцсети или мессенджере красивую открытку.
А поскольку по восточному гороскопу следующий год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, поэтому ваше поздравление можно дополнить открыткой с милым символом года. А чтобы вам не пришлось долго их искать, "Телеграф" собрал самые красивые поздравления с Новым годом в картинках и открытках с кроликами, а также душевные видеопоздравления, и все это на украинском языке.
Поздравления с Новым годом 2023: картинки и открытки
Видеопоздравления с Новым годом 2023
Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.