С Новым 2023 годом! Самые лучшие видеопоздравления, картинки и открытки на украинском языке

Лучшие поздравления с Новым годом в видео, картинках и открытках

На пороге Новый год — радостный и всеми любимый праздник с детства. Это отличный повод собраться с друзьями и близкими за праздничным столом, однако, увы, в этом году это сделать смогут не всех, ведь многие семьи разлучила война.

Чтобы не терять новогоднее настроение, а также для того, чтобы подарить его и своим близким, которые находятся далеко, отправьте им красочное поздравление и пожелайте счастливого и мирного Нового года, отправив в соцсети или мессенджере красивую открытку.

А поскольку по восточному гороскопу следующий год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, поэтому ваше поздравление можно дополнить открыткой с милым символом года. А чтобы вам не пришлось долго их искать, "Телеграф" собрал самые красивые поздравления с Новым годом в картинках и открытках с кроликами, а также душевные видеопоздравления, и все это на украинском языке.

Поздравления с Новым годом 2023: картинки и открытки

Видеопоздравления с Новым годом 2023

Если не хотите разозлить символа 2023 года — Водяного Кролика, нужно знать, в каких цветах стоит встречать Новый год для удачи.