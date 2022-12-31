С наступающим Новым 2023 годом: оригинальные и душевные поздравления

Телеграф поздравляет с наступающим Новым годом! Желаем всем нам сил, терпения и победы!!!

На календаре 31 декабря, а это значит, что сегодня мы отмечаем Новый 2023 год, который кстати пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Новый год — это праздник, который символизирует начало чего-то нового, и мы верим, что уходящий 2022 год заберет все самое плохое с собой. А наступающий 2023 станет для всех украинцев — новой страничкой в истории нашей страны, которая начнется с победы.

Давайте же поблагодарим уходящий год, ведь было в нем и что-то хорошее, и встретим Новый год на позитиве и с хорошим настроением. Обязательно накройте праздничный стол, соберитесь с семьей или друзьями и отпразднуйте. И конечно же не забудьте поздравить всех знакомых и родных, которые сейчас не рядом с вами, подарив им немного праздничного настроения тоже. Самыми красивыми и душевными поздравлениями с наступающим Новым годом 2023 поделился портал "Хочу".

Мы надеемся, что эти стихи, проза и картинки помогут вам зарядится вдохновением и хорошим праздничным настроением. Надеемся, что эти красивые пожелания с наступающим Новым годом смогут привлечь в вашу жизнь все самое доброе.

Обязательно отправьте своим близким красочное поздравление и пожелайте счастливого и мирного Нового года, отправив в соцсети или мессенджере красивую открытку или стишок.

Поздравления с наступающим Новым годом

Сказка в двери постучится, Снег на землю упадет, Чудо, наконец, свершится, И наступит Новый год. Пусть он будет добрым, теплым, Пусть искрится счастья свет Пусть в нем будет много взлетов, Много радости, побед!

С Новым годом с наступающим! В этот раз мы будем отмечать его по-другому, без привычной радости и праздничной мишуры. Чтобы поддержать свою силу духа, мы будем отмечать праздник дома за семейным столом и верить, что в следующем году наша главная мечта осуществится.

***

С наступающим годом 2023! Пусть это время будет годом только счастливых новостей. Прошлый год забрал многое, но также и многому научил. Мы убедились в том, что материальное ничего не значит, важные вещи — совсем не вещи. В Новом году желаю главного: пусть любимые и родные будут рядом! Счастливого Нового года!

Еще чуть-чуть, еще немножко… И тихо постучит в окошко Год наступающий. Он новый! И запах в комнате еловый, И огоньки гирлянды яркой, И предвкушение подарков — Все это праздника черты. Так пусть сбываются мечты! Всех благ, добра, тепла, удачи, Здоровья, а к нему в придачу Заряда бодрости и сил. Чтоб год лишь счастье приносил!

Волшебный праздник — Новый год, Он постучится к нам вот-вот. Желаю пусть он счастье принесет, А старый год — плохое заберет. Пусть будет много смеха, Удачи и успеха, И пусть мечты сбываются, И мир вам улыбается!

В эту новогоднюю ночь поднимем свои бокалы за любимых, за мир и победу, за героев из ВСУ. Чтобы в Новом году сбывались все мечты и желания! С наступающим НГ 2023!

***

Желаю, чтобы в грядущем 2023 году мы всей страной праздновали победу! Это будет день огромной радости, но также и скорби, и памяти. Пусть скорее наступит желанная дата и все дорогие вам люди снова были вместе. Мои поздравления с наступающим 2023 годом!

С наступающим вас поздравляем, Мира, счастья всем желаем! Пусть вам Кролик, Заяц или Кот Только счастье принесет!

Год зайце-кролика-кота Интересным будет как никогда, Потому как заяц многого боится, Кролик склонен быстренько плодиться, Ну а кот сидит в сторонке — выбирает что-то для себя.

С наступающим Новым годом! Пусть Кролик, символ 2023 года, принесет в ваш дом достаток и защитит от болезней. Пусть не случаются проблемы на вашем пути, пусть рядом будут родные и близкие, которые всегда поймут и поддержат.

***

С наступающим Новым годом Кролика! Пусть в сердце будет свет и гармония, пусть на устах всегда сияет радостная улыбка, пусть дети будут здоровы и послушны. Пусть все зло останется в прошлом году. Желаю, чтобы 2023-й прошел под знаком добра!

Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.