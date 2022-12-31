С Новым годом 2023! Красивые и душевные поздравления в прозе для близких, друзей и коллег

Публикуем подборку новогодних поздравлений на любой вкус

Совсем скоро стрелки часов дойдут до 12 и мы шагнем в 2023 год. Успейте поздравить с Новым годом своих близких, друзей, коллег и всех, кто вам дорог. Если вам не импонируют новогодние пожелания в стихах, то можете отправить праздничное сообщение в прозе. Поздравления своими словами с Новым годом могут быть даже душевнее, чем рифмованные строки.

Символом наступающего года станет Кролик, которого также можно упомянуть в поздравлении. Подборку оригинальных и красивых поздравлений в прозе на Новый год 2023 публикует портал "Хочу". Вы сможете выбрать пожелание на свой вкус, скопировать и отправить адресату в любом из доступных мессенджеров. Если планируете дарить открытки, то слова можно переписать на бумагу.

С Новым годом в прозе

***

С Новым годом 2023! Пусть впереди будет много радостных моментов, плодотворных дней, крутых идей, внушительных успехов, приятных встреч и добрых сюрпризов. Желаю здоровья и любви!

***

Пусть каждый новый миг приносит в ваш дом счастье, везение, уют и теплоту! Пусть каждое событие будет наполнено радостными мгновениями, блеском в глазах, улыбками близких. С Новым 2023 годом!

***

Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Очень хочу, чтобы с первого дня 2023 год одаривал вас приятными подарки и удачей в делах, а также преподносил вам только счастливые события! Желаю радоваться каждому новому дню, быть самыми счастливыми во всем мире!

***

С Новым годом! Пусть каждый месяц грядущего года будет в нашей семье незабываемым! Пусть чудеса происходят чаще, чем о них мечтается, а события будут значительными, жизнь — благополучной и счастливой!

***

Желаю, чтобы этот год был ярким, запоминающимся, благополучным, добрым и удачным. С Новым годом!

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю добра, благополучия и счастья в Новом году. Пусть все сбудется!

Пожелания на Новый год в прозе

***

Поздравляю с Новым годом и новогодними надеждами! Примите мои искренние пожелания — чтобы этот год исполнил ваши желания и даже очень маленькие, но важные мечты. Чтобы ваш дом не покидало семейное тепло и благоденствие, чтобы вы встретили новых и не забывали старых друзей. Улыбок вам, счастья и здоровья!

***

Пусть случится все самое желанное и долгожданное. Поздравляю с Новым годом и желаю новогодних чудес, прекрасных дней счастливой жизни!

***

Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы все искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!

Встречаем 2023 год

***

С Новым годом! С новой радостью и счастьем! Пусть этот год будет лучше прежнего и несет только хорошие и положительные события!

***

Я встретил любовь, здоровье и счастье, они бродили под снегом, ища приют. Я дал им твой адрес — жди! Они к тебе придут! И подарят мои поздравления с Новым годом!

***

С Новым годом! Все плохое останется в прошлом году, а впереди ждет только счастье, пусть жизнь подарит много ярких эмоций, радостных событий и незабываемых путешествий!

***

Пусть Дед Мороз запишет тебя в список главных любимчиков Нового 2023 года!

***

С Новым годом! Пусть впереди ждет много радостных моментов, плодотворных дней, гениальных идей, значительных успехов, приятных встреч и добрых сюрпризов. Желаю здоровья и любви!

***

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. Мира вам в Новом году!

***

Пускай в новом году все исполнится, решится, получится и случится. Желаю радости, побед и изменений в лучшую сторону. С Новым годом!

***

Наступает волшебный, сказочный, самый долгожданный праздник в году. От всей души поздравляю с Новым годом, желаю мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания.

***

От души поздравляю с Новым годом! Пускай он будет удачным во всех отношениях и приносит только яркие события, исполнение желаний и море счастья!

Красивые поздравления с Новым годом в прозе

Также предлагаем вам еще несколько идей поздравлений с Новым годом 2023 в прозе, где присутствует символ года — Черный Водяной Кролик.

***

Поздравляю с годом Кролика! Перевернута страница прошедшего года и открыта новая, в которой ты автор. Желаю написать самый лучший сценарий на весь год. С 2023 годом!

***

Поздравляю с Новым годом Кролика! Пусть поскорее прискачет этот пушистый милаш и смахнет своими длинными ушами все беды и горести года уходящего. Желаю, чтобы впереди у нас были только хорошие и светлые события, чтобы нас окружали добрые и веселые люди, а в домах наших было уютно, тепло и мирно.

***

Поздравляю с Новым годом! Пусть весь год пройдет гладко, все будет пушисто и сладко, мягко и нежно, как велит покровитель 2023-го Кролик! Пусть он принесет всем удачу и счастье. Всем улыбок, веселых праздников, отличного настроения!

Не забудьте упомянуть в поздравлении символа 2023 года

***

С чудным годом Кролика! Не обращайте внимания на суматоху и переживания, выбросите из головы невзгоды и неудачи! Отпрыгните прочь от сложностей и затруднений, отыщите пространство под солнцем и живите счастливо!

***

С Новым годом! Пусть зайчишка в своих мягких лапках принесет радость, смех, хорошее настроение, тепло домашнего очага и счастье!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку великолепных открыток с Новым годом 2023 для родных и друзей.