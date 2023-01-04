Именины Анастасии 4 января: красивые открытки и картинки с Днем ангела

Не забудьте порадовать теплым пожеланием знакомых по имени Настя

В январе православные христиане отмечают ряд важных дат по юлианскому календарю, в том числе и День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Предания гласят, что она родилась в семье язычников в Риме, но была тайной христианкой, даже привила своей дочери любовь к этой вере. Святая всеми силами пыталась облегчить жизнь узникам, попавшим в заключение во времена гонения на христиан. Отсюда и прозвище – "Узорешительница".

В день памяти великомученицы, 4 января, принято поздравлять с именинами всех, кто носит красивое имя Анастасия. "Телеграф" публикует красивые именные открытки в День ангела Анастасии. Вы можете скачать любую из понравившихся картинок и отправить обладательницам этого чудесного имени в удобном для вас мессенджере. Если хочется добавить небольшое пожелание, то выбирайте открытку со стихотворением. Такой жест точно порадует ваших близких и друзей.

Открытки и поздравления на День ангела Анастасии

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут отмечать главные зимние праздники юлианскому календарю в январе 2023 года, в том числе Рождество, Щедрый вечер и Крещение.