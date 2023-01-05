У кого именины 5 января: открытки и поздравления с Днем ангела
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых мужчин
В четверг, 5 января, День ангела отмечают носители сразу ряда имен, — среди них Василий, Давид, Иван, Павел, Ян и Макар.
"Телеграф" коротко собрал информацию про мучеников, чью память почитают в этот день, а также приготовил открытки с Днем ангела.
5 января католическая церковь вспоминает святого Иоанна Нойманна, а православная церковь чтит память мученика Давида Двинского, мученика Критского Василида, священномученика Василия Спасского пресвитера, преподобномученика Макария и преподобного епископа Неокесарийского Павла.
Эти святые и мученики выступают покровителями тех, кто носит имена Василий, Иван, Давид, Павел, Макар и Ян, — так что предлагаем поздравить их с Днем ангела.
Для этого мы подготовили несколько открыток на украинском с пожеланиями добра, мира, удачи и исполнения желаний.
Открытки с Днем ангела 5 января 2023
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, строго запрещено стричь самому себе волосы.