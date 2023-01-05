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У кого именины 5 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Разобрались, кого поздравляем с Днем ангела 5 января
Разобрались, кого поздравляем с Днем ангела 5 января. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить с именинами знакомых мужчин

В четверг, 5 января, День ангела отмечают носители сразу ряда имен, — среди них Василий, Давид, Иван, Павел, Ян и Макар.

"Телеграф" коротко собрал информацию про мучеников, чью память почитают в этот день, а также приготовил открытки с Днем ангела.

5 января католическая церковь вспоминает святого Иоанна Нойманна, а православная церковь чтит память мученика Давида Двинского, мученика Критского Василида, священномученика Василия Спасского пресвитера, преподобномученика Макария и преподобного епископа Неокесарийского Павла.

Эти святые и мученики выступают покровителями тех, кто носит имена Василий, Иван, Давид, Павел, Макар и Ян, — так что предлагаем поздравить их с Днем ангела.

Для этого мы подготовили несколько открыток на украинском с пожеланиями добра, мира, удачи и исполнения желаний.

Открытки с Днем ангела 5 января 2023

День ангела Василия - открытки на именины 5 января 2023
Поздравление на День ангела Василия
День ангела Ивана - открытки на именины 5 января 2023
Поздравления с Днем ангела Ивана
День ангела Давида - поздравления на именины 5 января 2023
5 января также празднует День ангела Давид
День ангела Ян - открытки на именины 5 января 2023
Празднует свои именины и Ян
День ангела Павла - картинки на именины 5 января 2023
Открытка с Днем ангела для Павла
День ангела Макар - поздравления на именины 5 января 2023
Отмечают 5 января и именины Макара

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, строго запрещено стричь самому себе волосы.

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#День ангела #Именины