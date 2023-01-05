Уверенный и царственный: что значит имя Василия и когда он отмечает именины

Обычно носители имени Василий очень собранные и уверенные в себе люди

Василий, — очень распространенное в Украине и европейских странах имя, и практически у каждого есть такой знакомый.

Потому "Телеграф" разобрался, каково значение этого имени, откуда оно пошло, каким обычно обладают характеры Василии и когда они празднуют именины. А на закуску приготовили подборку с отличными поздравлениями на украинском для Василия на День ангела.

Значение имени Василий

Имя Василий происходит от древнегреческого Басилиос, что переводится как "царь" или "царственный". Это довольно распространенное имя в западноевропейских и восточноевропейских языках. Также это одно из популярных имен в Украине.

Считается, что Василии очень спокойные, любознательные и уравновешенные люди. Они имеют завышенные требования к окружающим, но если уже кого-то признали своим другом, то всегда придут на помощь и не оставят в беде.

Интересный факт об этом имени, — князь Владимир Великий при крещении взял себе имя Василий.

Когда День ангела Василия?

Самыми важными праздниками Василия считается день Василия Великого (или зимнего Василия) 14 января, а также день Василия летнего 28 июля.

Однако всего имя Василий встречается в святцах 117 раз, — настолько популярно было во все времена это имя.

Перечислим самые популярные по месяцам:

5, 8, 14, 15, 20 января;

8, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26 февраля;

3, 5, 7, 13, 14, 17, 20, 24 марта;

2, 4, 5, 8, 10, 25 апреля;

1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 26, 31 мая;

1, 12, 14, 20, 23, 28 июня;

1, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 28 июля;

10, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27 августа;

4, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 23 сентября;

3, 4, 7, 13, 15, 17, 21, 23 октября;

3, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 27, 29 ноября;

3, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 26, 28 декабря.

Поздравления с Днем ангела Василия

Поскольку у многих есть знакомый Василий, приготовили ряд отличных поздравлений на украинском для него с Днем ангела, — добавили пожеланий удачи, мира, исполнения желания и прочих благ, которые никому не будут лишними.

С Днем ангела, Василий!

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