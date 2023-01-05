Уверенный и царственный: что значит имя Василия и когда он отмечает именины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обычно носители имени Василий очень собранные и уверенные в себе люди
Василий, — очень распространенное в Украине и европейских странах имя, и практически у каждого есть такой знакомый.
Потому "Телеграф" разобрался, каково значение этого имени, откуда оно пошло, каким обычно обладают характеры Василии и когда они празднуют именины. А на закуску приготовили подборку с отличными поздравлениями на украинском для Василия на День ангела.
Значение имени Василий
Имя Василий происходит от древнегреческого Басилиос, что переводится как "царь" или "царственный". Это довольно распространенное имя в западноевропейских и восточноевропейских языках. Также это одно из популярных имен в Украине.
Считается, что Василии очень спокойные, любознательные и уравновешенные люди. Они имеют завышенные требования к окружающим, но если уже кого-то признали своим другом, то всегда придут на помощь и не оставят в беде.
Интересный факт об этом имени, — князь Владимир Великий при крещении взял себе имя Василий.
Когда День ангела Василия?
Самыми важными праздниками Василия считается день Василия Великого (или зимнего Василия) 14 января, а также день Василия летнего 28 июля.
Однако всего имя Василий встречается в святцах 117 раз, — настолько популярно было во все времена это имя.
Перечислим самые популярные по месяцам:
- 5, 8, 14, 15, 20 января;
- 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 26 февраля;
- 3, 5, 7, 13, 14, 17, 20, 24 марта;
- 2, 4, 5, 8, 10, 25 апреля;
- 1, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 26, 31 мая;
- 1, 12, 14, 20, 23, 28 июня;
- 1, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 28 июля;
- 10, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27 августа;
- 4, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 23 сентября;
- 3, 4, 7, 13, 15, 17, 21, 23 октября;
- 3, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 27, 29 ноября;
- 3, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 26, 28 декабря.
Поздравления с Днем ангела Василия
Поскольку у многих есть знакомый Василий, приготовили ряд отличных поздравлений на украинском для него с Днем ангела, — добавили пожеланий удачи, мира, исполнения желания и прочих благ, которые никому не будут лишними.
Также читайте на "Телеграфе", почему, согласно народным приметам, нельзя стричь самому себе волосы.