У кого именины 6 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить открытку с именинами знакомым

В пятницу, 6 января, День ангела отмечают носители сразу многих имен, — среди них люди по имени Николай, Сергей, Евгения, Клавдия, Агата и Иннокентий.

"Телеграф" коротко собрал информацию про мучеников, чью память почитают в этот день, а также приготовил несколько открыток с Днем ангела.

6 января почитают память преподобномучеником Евгении и Клавдии Римской, архимандрита Иннокентия, протоиерея Сергея Мечева, преподобного Николая монаха.

Они традиционно считаются покровителями носителей схожих имен.

Так, 6 января считается Днем ангела Евгении, Клавдии, Сергея, Николая и Агаты (Агафы/Агафьи), — в связи с этим мы предлагаем поздравить Ваших знакомых с этими именами.

Для этого мы подготовили несколько простых, но добрых открыток на украинском с пожеланиями мира, тепла, удачи и прочих благ, которые так необходимы каждому из нас в это непростое время.

Открытки на День ангела 6 января

Открытка с Днем ангела для Сергея

Поздравление на именины Евгении

Не забудьте поздравить с именинами Николая

Также 6 января празднует День ангела Клавдия

Отмечает День ангела Агата

И не забудьте поздравление на День ангела для Иннокентия

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, когда в 2023 году по народным традициям колядуют и щедруют.