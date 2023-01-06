У кого именины 6 января: открытки и поздравления с Днем ангела
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Не забудьте отправить открытку с именинами знакомым
В пятницу, 6 января, День ангела отмечают носители сразу многих имен, — среди них люди по имени Николай, Сергей, Евгения, Клавдия, Агата и Иннокентий.
"Телеграф" коротко собрал информацию про мучеников, чью память почитают в этот день, а также приготовил несколько открыток с Днем ангела.
6 января почитают память преподобномучеником Евгении и Клавдии Римской, архимандрита Иннокентия, протоиерея Сергея Мечева, преподобного Николая монаха.
Они традиционно считаются покровителями носителей схожих имен.
Так, 6 января считается Днем ангела Евгении, Клавдии, Сергея, Николая и Агаты (Агафы/Агафьи), — в связи с этим мы предлагаем поздравить Ваших знакомых с этими именами.
Для этого мы подготовили несколько простых, но добрых открыток на украинском с пожеланиями мира, тепла, удачи и прочих благ, которые так необходимы каждому из нас в это непростое время.
Открытки на День ангела 6 января
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, когда в 2023 году по народным традициям колядуют и щедруют.