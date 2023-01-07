У кого именины 7 января: открытки и поздравления с Днем ангела
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Не забудьте отправить открытку с именинами знакомым
Суббота, 7 января, прежде всего ознаменуется таким праздником как Рождество Иисуса Христа, однако также в этот день отмечают и Дни ангела.
Именины 7 января традиционно празднуют носители имен Леонид и Мария. "Телеграф" приготовил отличные поздравления на украинском для них на праздник.
Практически у каждого есть знакомая Мария, также довольно распространено до сих пор и имя Леонид.
Именно Марией звали мать Иисуса Христа, что и обеспечило ему популярность среди христиан. Это имя происходит от древнееврейского имени "Мариам" и считается, что оно значит "любимая", "желанная", "госпожа".
Имя Леонид имеет древнегреческое происхождение и стало популярным благодаря славе спартанского царя Леонида I. Его можно трактовать как "подобный льву".
Открытки на День ангела 7 января 2023
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, когда в 2023 году по народным традициям колядуют и щедруют.