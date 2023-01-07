У кого именины 7 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить открытку с именинами знакомым

Суббота, 7 января, прежде всего ознаменуется таким праздником как Рождество Иисуса Христа, однако также в этот день отмечают и Дни ангела.

Именины 7 января традиционно празднуют носители имен Леонид и Мария. "Телеграф" приготовил отличные поздравления на украинском для них на праздник.

Практически у каждого есть знакомая Мария, также довольно распространено до сих пор и имя Леонид.

Именно Марией звали мать Иисуса Христа, что и обеспечило ему популярность среди христиан. Это имя происходит от древнееврейского имени "Мариам" и считается, что оно значит "любимая", "желанная", "госпожа".

Имя Леонид имеет древнегреческое происхождение и стало популярным благодаря славе спартанского царя Леонида I. Его можно трактовать как "подобный льву".

Открытки на День ангела 7 января 2023

Для Марии на именины желаем все самое лучшее

С Днем ангела, Мария!

Носителей имени Леонид тоже нельзя забыть поздравить

С именинами, Леонид!

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, когда в 2023 году по народным традициям колядуют и щедруют.