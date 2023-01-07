С Рождеством Христовым! Душевные пожелания и красочные открытки для самых близких

В Рождество не забудьте отправить приятное пожелание тем, кто вам дорог

В субботу, 7 января 2023 года, православные по юлианскому календарю чтят знаменательное событие для всех верующих — появление на свет Иисуса Христа. В Рождество Христово принято проводить время с семьей и друзьями, но они не всегда могут быть рядом. Поэтому поздравить с Рождеством всех, кто дорог вашему сердцу, можно онлайн.

"Телеграф" публикует подборку поздравлений с Рождеством Христовым. Вы можете отправить вашим близким праздничное стихотворение или порадовать их пожеланием своими словами. Если хочется поделиться картинкой, то выбирайте красочную открытку в честь Рождества. Изображение можно загрузить на ваш гаджет и переслать адресату в любом из удобных мессенджеров.

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.

От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!

И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.

Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.

Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.

Будьте счастливы всегда,

Не болейте ни когда.

Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.

И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

***

Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

Отдавая, мы однажды

Всё получим во сто крат.

Пусть же счастлив будет каждый

И на милости богат!

***

Взрослые в чудо не верят,

Не верят они в волшебство,

И всё же пускай в ваши двери

Сказкой войдёт Рождество.

Гирлянда пускай заискрится,

Исчезнут усталость и грусть,

И лучшее с вами случится,

Мечты ваши сбудутся пусть.

***

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят Вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

Поздравления с Рождеством своими словами

Если идея с поздравительным стихотворением кажется вам слишком пафосной, то выбирайте поздравление с Рождеством в прозе.

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

***

С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

Пусть Рождество принесет вашему дому мир, душе — радость, а сердцу — веру в чудо!

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От всего сердца поздравляю с прекрасным праздником, Рождеством Христовым! Желаю семейного благополучия, безусловной радости, крепкого здоровья и мирной жизни. Пусть в вашем доме царит любовь, радость и взаимопонимание, а во всех сферах жизни вас ждет процветание.

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Желаю, чтобы этот волшебный день, в который родился Иисус Христос, принес вам свет, любовь и мир. Пусть сердце наполняет теплота, которая способна согреть других.

Открытки с Рождеством Христовым

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