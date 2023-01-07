С Рождеством Христовым! Душевные пожелания и красочные открытки для самых близких
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В Рождество не забудьте отправить приятное пожелание тем, кто вам дорог
В субботу, 7 января 2023 года, православные по юлианскому календарю чтят знаменательное событие для всех верующих — появление на свет Иисуса Христа. В Рождество Христово принято проводить время с семьей и друзьями, но они не всегда могут быть рядом. Поэтому поздравить с Рождеством всех, кто дорог вашему сердцу, можно онлайн.
"Телеграф" публикует подборку поздравлений с Рождеством Христовым. Вы можете отправить вашим близким праздничное стихотворение или порадовать их пожеланием своими словами. Если хочется поделиться картинкой, то выбирайте красочную открытку в честь Рождества. Изображение можно загрузить на ваш гаджет и переслать адресату в любом из удобных мессенджеров.
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
***
Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
Отдавая, мы однажды
Всё получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый
И на милости богат!
***
Взрослые в чудо не верят,
Не верят они в волшебство,
И всё же пускай в ваши двери
Сказкой войдёт Рождество.
Гирлянда пускай заискрится,
Исчезнут усталость и грусть,
И лучшее с вами случится,
Мечты ваши сбудутся пусть.
***
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
Поздравления с Рождеством своими словами
Если идея с поздравительным стихотворением кажется вам слишком пафосной, то выбирайте поздравление с Рождеством в прозе.
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
***
С Рождеством Христовым! Это самый чудесный и волшебный день в году. Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот светлый день наполнится миром и добром!
***
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
Пусть Рождество принесет вашему дому мир, душе — радость, а сердцу — веру в чудо!
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От всего сердца поздравляю с прекрасным праздником, Рождеством Христовым! Желаю семейного благополучия, безусловной радости, крепкого здоровья и мирной жизни. Пусть в вашем доме царит любовь, радость и взаимопонимание, а во всех сферах жизни вас ждет процветание.
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Желаю, чтобы этот волшебный день, в который родился Иисус Христос, принес вам свет, любовь и мир. Пусть сердце наполняет теплота, которая способна согреть других.
Открытки с Рождеством Христовым
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