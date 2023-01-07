С Рождеством Христовым 2023! Душевные музыкальные поздравления, картинки и открытки на украинском языке

Рождество – одно из главных торжеств года

В субботу, 7 января, православные восточного обряда отмечают Рождество Христово — величайший церковный праздник, который входит в число двунадесятых. Это самый торжественный христианский праздник, символизирующий день рождения Иисуса Христа.

Традиции Рождества говорят о том, что праздник проводят в кругу самых родных и близких за вкусной кутьей и ароматным узваром из сухофруктов. Также в этот день верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ.

К рождественским праздникам "Телеграф" подготовил для вас подборку красивых открыток, картинок, и душевных музыкальных поздравлений на украинском языке. Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим важным праздником.

Поздравления с Рождеством 7 января: картинки и открытки

Видеопоздравления с Рождеством 7 января

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в этом году отмечаются важные зимние праздники по юлианскому календарю – Щедрый вечер и Крещение.