Василий, с именинами! Лучшие открытки и короткие поздравления на День ангела

Не забудьте поздравить Васю с именинами

Вася, Василий, Васёк, — у многих есть хотя бы один такой друг или знакомый. И важно не забывать поздравлять их с именинами для поддержания теплых отношений.

Василии обычно спокойные, добрые, редко кого признают своими друзьями, но если уж делают это, то готовы стоять за близких до конца. И потому стоит не пренебрегать случаем уделить им внимание на День ангела.

Ранее мы подробно рассказали, что значит имя Василий, и когда точно Василии отмечают именины.

Теперь же "Телеграф" собрал подборку поздравлений с Днем ангела на украинском, среди которых каждый найдет себе что-то по душе.

Короткие поздравления на День ангела Василия в прозе

Искренне поздравляю тебя с Днем Ангела, Вася! Пусть этот день будет для тебя поистине радостным и наполненным Божьим присутствием!

Дорогой Васька, поздравляю тебя с твоим праздником! Я тебе желаю внутренней гармонии и вечной красоты, потрясающих возможностей и невероятной удачи, бодрого настроения и верных друзей.

Василий, поздравляю! Желаю, чтобы на жизненном пути ты не знал горя, чтобы каждый новый день встречал с улыбкой и вдохновением. Желаю хороших и верных друзей рядом с тобой.

В День ангела, Василий, желаю я любви и от души успешных побед, вдохновения, счастья светлого, здоровья, и пусть тебя оберегает Бог!

С Днем ангела поздравляем, горы счастья, Василий, желаем. В кошельке чтоб были деньги, друзей верных и хороших.

Открытки с Днем ангела Василия

С Днем ангела, Василий!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего нельзя делать по народным приметам, чтобы не привлечь в свою жизнь бедность.