У кого именины 8 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить поздравление с именинами знакомым

В воскресенье, 8 января, в 2023 году православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы, попразднство Рождества Христова, а также почитает память сразу ряда святых, из-за чего в этот день сразу множество женщин и мужчин отмечают свой День ангела.

"Телеграф" коротко собрал всю информацию, которую следует знать о том, какие именины отмечают 8 января.

8 января православная церковь почитает память сразу множества святых, среди которых: преподобный Константин Синадский (Фригийский), епископ Сардийский Евфимий, священномученики пресвитеры Александр Волков и Димитрий Чистосердов, пресвитер Николай Тарбеев, священномученики пресвитер Николай Залесский и диакон Михаил Смирнов, епископ Леонид (Антощенко) Марийский, иеромонах Василий (Мазуренко), монахиня Анфиса (Сысоева), пресвитер Александр Крылов, монахиня Макария (Сапрыкина), пресвитер Григорий Сербаринов, послушница Мария Лактионова, схимонахиня Августа (Защук).

Традиционно они считаются покровителями носителей схожих имен.

Так, 8 января отмечают День ангела:

мужчины с именем Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, Михаил, Николай;

женщины с именем Мария, Анфиса, Августина, Агриппина.

Поздравления с Днем ангела 8 января

Картинки и открытки для Василия, Александра и Марии смотрите в расширенных подборках от "Телеграфа":

Также приготовили открытки и для других, кто отмечает именины 8 января:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему согласно народным приметам нельзя дарить чашку одиноким людям.