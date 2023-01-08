Собор Пресвятой Богородицы-2023: красивые открытки и картинки

Отправьте близким в соцсети красочные картинки в честь важного церковного праздника

В это воскресенье, 8 января, христиане восточного обряда отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен Деве Марии как родившей Христа.

Особое внимание в этот день уделяли женщинам. В народе праздник 8 января получил название "Бабьи каши" или "Бабий праздник", поскольку традиционно в праздник женщины варили кашу, угощали ею гостей, рожениц, повитух и беременных. Также им подносили подарки, пекли хлеб и пироги.

Поздравления и открытки с праздником "Собор Пресвятой Богородицы"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.

Напомним, что в январе 2023 года украинцы отмечают и государственные праздники. Ранее мы писали, почему на дополнительные выходные в 2023 году пока рассчитывать не стоит.