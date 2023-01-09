У кого именины 9 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить поздравление с именинами знакомым

В понедельник, 9 января, на второй день Рождества славяне отмечают Степанов день. Также еще ряд носителей мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

"Телеграф" кратко разобрался, память каких священнослужителей и мучеников церковь чествует в этот день, и у кого сегодня именины.

9 января церковь почитает память первомученика архидиакона Стефана, преподобного Федора Начертанного Константинопольского, игумена Вонифантия Феофановского Киевского, архиепископа Константинопольского святителя Феодора I, архиепископа Воронежского Тихона, мученицы Антонины Брянских, преподобного Луки Триглийского.

Эти священнослужители и мученики выступают покровителями тех, кто носит их имя или схожее.

Так, 9 января свой День ангела отмечают люди с именем Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина.

Предлагаем поздравить их с именинами яркой открыткой от "Телеграфа".

Поздравления с Днем ангела 9 января

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, строго запрещено дарить чашки одиноким людям.