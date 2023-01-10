У кого именины 10 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить поздравление с именинами знакомым

Во вторник, 10 января, отмечают Третий день Рождества и поминают память 20 000 Никомидийских мучеников. Также в этот день именины празднуют носители ряда мужских и одного женского имени.

"Телеграф" разобрался, память каких святых почитает православная церковь в этот день, и кого стоит не забыть поздравить на День ангела. В конце материала прикрепили отличные открытки с Днем ангела.

10 января церковь почитает память преподобных Игнатия Ломского Ярославского и Симона Мироточивого Афонского, диакона Аркадия Решетникова, пресвитеров Александра Дагаева, Александра Цицеронова, Николая Родимова, Леонида Викторова, 20 000 мучеников, которые были сожжены в церкви в Никомидии, среди которых диакон Феофил, мученики Петр, Евфимий, игумения Агафия и другие.

Эти священнослужители и мученики выступают покровителями носителей таких же или схожих имен.

Так, 10 января именины отмечают люди с именами: Александр, Аркадий, Ефим, Игнат, Леонид, Николай, Петр, Симон, Агата.

Предлагаем поздравить их с праздником с помощью яркой открытки на украинском от "Телеграфа".

Поздравления на День ангела 10 января

Отличные поздравления с Днем ангела Александра смотрите в нашей расширенной подборке:

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