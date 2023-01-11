У кого именины 11 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить открытку с именинами знакомым

В среду, 11 января, почитают память 14 тысяч младенцев, избиенных в Вифлееме. Также носители целого ряда мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

"Телеграф" разобрался, кто отмечает именины 11 января, и подготовил ряд открыток и картинок для поздравления с Днем ангела (они собраны в конце материала).

11 января церковь почитает память преподобных Марка Гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, епископа Никомидийского Егора, преподобного Лаврентия Черниговского, пресвитера Павла Мокинского, диакона Григория Мокинского, мучениц Натальи Васильевой, Натальи Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, Матроны Наволокиной, Агриппины Киселевой, Натальи Сундуковой.

Считается, что эти священнослужители и мученики выступают покровителями тех, кто носит их имена (или схожие).

Так, 11 января День ангела отмечают:

мужчины с именами Егор, Ян, Иван, Вениамин, Георгий, Лаврентий, Марк;

с именами Егор, Ян, Иван, Вениамин, Георгий, Лаврентий, Марк; женщины с именами Наталья, Анна, Варвара, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Агриппина.

Предлагаем поздравить мужчин и женщин с этими именами с именинами с помощью отличных открыток на украинском от "Телеграфа".

Поздравления с Днем ангела 11 января

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам не стоит спать сразу на двух подушках.