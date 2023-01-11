Поздравления с Международным днем "Спасибо": яркие картинки и открытки со словами благодарности

Обязательно отправьте открытку со словами благодарности своим родным и друзьям

Ежегодно 11 января весь мир отмечает необычный, но очень милый и добрый праздник — Международный день "Спасибо". В этот день нужно обязательно поблагодарить всех важных для вас людей, чтобы напомнить им как они вам дороги, и как вы их цените.

Впервые о важности такого праздника заговорили в 2008 году. Тогда за инициативой ООН и ЮНЕСКО и был введен Международный день "Спасибо", которым в очередной раз решили напомнить всем людям, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми. Более того, слова благодарности несут в себе очень много положительных эмоций и даже способны улучшить самочувствие, поэтому не скупитесь и чаще говорите родным "спасибо".

Отмечать Всемирный день спасибо 2023 очень легко — просто скажите спасибо всем, кто вас поддерживает/поддерживал, когда вам было трудно. А также всем, кому вы просто благодарны за их любовь или дружбу. "Телеграф" подготовил для вас подборку красивых картинок и открыток, которыми также можно поздравить с этим праздником.

День спасибо 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году изменятся даты главных христианских праздников. Это обусловлено тем, что Священный синод ПЦУ разрешил своим приходам, при желании, проводить праздничные рождественские богослужения 25 декабря.

Напомним, что в январе 2023 года украинцы отмечают и государственные праздники. Ранее мы писали, почему на дополнительные выходные в 2023 году пока рассчитывать не стоит.