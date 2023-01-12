У кого именины 12 января: открытки и поздравления с Днем ангела

Не забудьте отправить открытку с именинами знакомым

В четверг, 12 января, в Украине отмечают День украинского политзаключенного. Кроме того, в этот день также празднуют свои именины целый ряд мужчин и женщин.

"Телеграф" разобрался, кого следует поздравить в четверг с Днем ангела, а также приготовил для этого отличные открытки и картинки с поздравлениями.

12 января церковь чтит память архимандрита Льва, архимандрита Даниила Переяславского, епископа Антония, мученицы Анисии Солунской, пресвитера Зотика Константинопольского, митрополита святителя Макария, епископа Тимона Бострийского, мученика Филетера Никомидийского, преподобной Феодоры Кесарийской, преподобной Феодоры Константинопольской, мучениц Марии Даниловой и Ирины.

В связи с этим свой День ангела отмечает ряд людей со схожими именами, — священнослужители и мучениками считаются их покровителями.

Так, 12 января именины отмечают:

мужчины с именами Антон, Даниил, Лев, Макар;

с именами Антон, Даниил, Лев, Макар; женщины по именам Ирина, Мария, Арина, Анисия.

Предлагаем поздравить их с именинами нашими открытками на украинском.

Поздравления с Днем ангела 12 января

Открытки и короткие поздравления в прозе для Марии можете выбрать в расширенной подборке от "Телеграфа":

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