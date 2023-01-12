Со Всемирным днем дочери 12 января! Лучшие открытки для самой родной

Праздник был учрежден не так давно

Согласно календарю праздников, 12 января в мире отмечается День дочери. Это неофициальный праздник, однако с каждым годом он становится все более популярным.

Праздник Всемирный день дочери достаточно молодой. Он был учрежден только в 2012 году благодаря инициативе ООН. Занятно, что 11 октября той же организацией был учрежден Международный день дочери.

Поздравьте в этот четверг своих дочерей с их праздником. Расскажите им, какие они красивые, замечательные и просто самые лучшие! Также в этот день полагается поздравлять родителей прекрасных барышень. "Телеграф" предлагает поздравить своих детей с помощью открыток и поздравительных картинок 12 января.

День дочери 2023: открытки и картинки

Если у вашей дочери сегодня день рождения, на этот случай "Телеграф" подготовил красивые открытки от матери.