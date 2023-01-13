С Щедрым вечером! Душевные пожелания и красочные открытки к празднику

Не забудьте отправить близким душевное поздравление

В пятницу, 13 января 2023 года, украинцы будут отмечать Щедрый вечер. Согласно юлианскому календарю дата приходится на канун Старого Нового года, а также в этот день отмечают праздник Маланки. Наши предки собирались вечером за праздничным ужином, взрослые и дети ходили по домам с щедривками. Во многих регионах Украины эти традиции чтут до сих пор.

"Телеграф" публикует поздравления с Щедрым вечером на любой вкус, которые вы можете отправить своим близким в удобном мессенджере. Если идея с праздничным пожеланием в стихах вам не сильно нравится, то скачайте яркую картинку с лаконичным поздравлением в Щедрый вечер.

Красивые стихи на Щедрый вечер

Даже если ваши родные далеко, есть возможность порадовать их душевными строками. Поздравление с Щедрым вечером никого не оставит равнодушным! Пожелайте тем, кто вам дорог, здоровья, мира и достатка!

Щедрый вечер в вашем доме, Поздравляю в славный праздник, Старый Новый год нагрянул, Куролесит пусть проказник. Пожелать хочу вам счастья, Мира, радости, достатка, Чтоб спалось вам только мягко, Ну, и кушалось чтоб сладко.

Сегодня Щедрый вечер к нам Пришел с весельем и добром! Есть в жизни место чудесам: Пусть волшебство наполнит дом! Желаю, чтобы счастья свет Жизнь ярко озарял всегда, Здоровья, сил и долгих лет, И плодотворного труда!

Пусть радость будет бесконечной, Большой, как снежная лавина. Пришел сегодня Щедрый Вечер, День доброты, веселья, мира. Пусть в вашей жизни приключится Большое счастье, неземное. Улыбка ваша пусть лучится, Мир украшая теплотою.

Пускай на Щедрый вечер С теплом придет уют, Пусть радостные встречи В дом счастье принесут! Пусть смехом и везением, Судьба украсит дни, Любовью, вдохновением, Исполнив все мечты!

Щедро-щедро стол накрыт! Будет год богатый, сытый, Будет счастья и здоровья, Жить будете с любовью, Честны будут дела и действия, Все исполнятся ваши мечты! Щедро-щедро вам желаю! С Щедрым вечером поздравляю!

Открытки на Щедрый вечер

Лаконичная открытка с Щедрым вечером — не менее удачный вариант поздравления. Если хочется удивить, то вам точно понравятся картинки с поздравительными стихотворениями. Такой праздничный привет заставит вашего адресата улыбнуться.

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