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С Щедрым вечером! Душевные пожелания и красочные открытки к празднику

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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13 января украинцы празднуют Щедрый вечер
13 января украинцы празднуют Щедрый вечер. Фото clutch.net.ua

Не забудьте отправить близким душевное поздравление

В пятницу, 13 января 2023 года, украинцы будут отмечать Щедрый вечер. Согласно юлианскому календарю дата приходится на канун Старого Нового года, а также в этот день отмечают праздник Маланки. Наши предки собирались вечером за праздничным ужином, взрослые и дети ходили по домам с щедривками. Во многих регионах Украины эти традиции чтут до сих пор.

"Телеграф" публикует поздравления с Щедрым вечером на любой вкус, которые вы можете отправить своим близким в удобном мессенджере. Если идея с праздничным пожеланием в стихах вам не сильно нравится, то скачайте яркую картинку с лаконичным поздравлением в Щедрый вечер.

Красивые стихи на Щедрый вечер

Даже если ваши родные далеко, есть возможность порадовать их душевными строками. Поздравление с Щедрым вечером никого не оставит равнодушным! Пожелайте тем, кто вам дорог, здоровья, мира и достатка!

Щедрый вечер в вашем доме,

Поздравляю в славный праздник,

Старый Новый год нагрянул,

Куролесит пусть проказник.

Пожелать хочу вам счастья,

Мира, радости, достатка,

Чтоб спалось вам только мягко,

Ну, и кушалось чтоб сладко.

Сегодня Щедрый вечер к нам

Пришел с весельем и добром!

Есть в жизни место чудесам:

Пусть волшебство наполнит дом!

Желаю, чтобы счастья свет

Жизнь ярко озарял всегда,

Здоровья, сил и долгих лет,

И плодотворного труда!

Пусть радость будет бесконечной,

Большой, как снежная лавина.

Пришел сегодня Щедрый Вечер,

День доброты, веселья, мира.

Пусть в вашей жизни приключится

Большое счастье, неземное.

Улыбка ваша пусть лучится,

Мир украшая теплотою.

Пускай на Щедрый вечер

С теплом придет уют,

Пусть радостные встречи

В дом счастье принесут!

Пусть смехом и везением,

Судьба украсит дни,

Любовью, вдохновением,

Исполнив все мечты!

Щедро-щедро стол накрыт!

Будет год богатый, сытый,

Будет счастья и здоровья,

Жить будете с любовью,

Честны будут дела и действия,

Все исполнятся ваши мечты!

Щедро-щедро вам желаю!

С Щедрым вечером поздравляю!

Открытки на Щедрый вечер

Лаконичная открытка с Щедрым вечером — не менее удачный вариант поздравления. Если хочется удивить, то вам точно понравятся картинки с поздравительными стихотворениями. Такой праздничный привет заставит вашего адресата улыбнуться.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут отмечать в 2023 году еще один важный зимний праздник — Крещение.

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#Щедрый вечер #Открытки