С Щедрым вечером! Душевные пожелания и красочные открытки к празднику
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Не забудьте отправить близким душевное поздравление
В пятницу, 13 января 2023 года, украинцы будут отмечать Щедрый вечер. Согласно юлианскому календарю дата приходится на канун Старого Нового года, а также в этот день отмечают праздник Маланки. Наши предки собирались вечером за праздничным ужином, взрослые и дети ходили по домам с щедривками. Во многих регионах Украины эти традиции чтут до сих пор.
"Телеграф" публикует поздравления с Щедрым вечером на любой вкус, которые вы можете отправить своим близким в удобном мессенджере. Если идея с праздничным пожеланием в стихах вам не сильно нравится, то скачайте яркую картинку с лаконичным поздравлением в Щедрый вечер.
Красивые стихи на Щедрый вечер
Даже если ваши родные далеко, есть возможность порадовать их душевными строками. Поздравление с Щедрым вечером никого не оставит равнодушным! Пожелайте тем, кто вам дорог, здоровья, мира и достатка!
Щедрый вечер в вашем доме,
Поздравляю в славный праздник,
Старый Новый год нагрянул,
Куролесит пусть проказник.
Пожелать хочу вам счастья,
Мира, радости, достатка,
Чтоб спалось вам только мягко,
Ну, и кушалось чтоб сладко.
Сегодня Щедрый вечер к нам
Пришел с весельем и добром!
Есть в жизни место чудесам:
Пусть волшебство наполнит дом!
Желаю, чтобы счастья свет
Жизнь ярко озарял всегда,
Здоровья, сил и долгих лет,
И плодотворного труда!
Пусть радость будет бесконечной,
Большой, как снежная лавина.
Пришел сегодня Щедрый Вечер,
День доброты, веселья, мира.
Пусть в вашей жизни приключится
Большое счастье, неземное.
Улыбка ваша пусть лучится,
Мир украшая теплотою.
Пускай на Щедрый вечер
С теплом придет уют,
Пусть радостные встречи
В дом счастье принесут!
Пусть смехом и везением,
Судьба украсит дни,
Любовью, вдохновением,
Исполнив все мечты!
Щедро-щедро стол накрыт!
Будет год богатый, сытый,
Будет счастья и здоровья,
Жить будете с любовью,
Честны будут дела и действия,
Все исполнятся ваши мечты!
Щедро-щедро вам желаю!
С Щедрым вечером поздравляю!
Открытки на Щедрый вечер
Лаконичная открытка с Щедрым вечером — не менее удачный вариант поздравления. Если хочется удивить, то вам точно понравятся картинки с поздравительными стихотворениями. Такой праздничный привет заставит вашего адресата улыбнуться.
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