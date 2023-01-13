Старый Новый год 2023: красивые поздравления в картинках для родных и близких

Это еще один хороший повод пожелать своим родным счастья, мира и нашей скорейшей Победы

В ночь на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год – праздник, который возник у нас после смены летоисчисления. Из-за расхождения юлианского и григорианского календарей мы отмечаем один Новый год (1 января) по новому стилю, а второй (14 января) – по старому. Вот так и возникло два праздника Нового года.

Ночью с 13 на 14 число у всех желающих есть шанс еще раз отметить любимый праздник, а также загадать желание. Важно в этот день не забыть поздравить своих родных и близких и пожелать им счастья в Новом году.

Поздравления в картинках со Старым Новым годом 2023

Ранее мы рассказывали, какие главные праздники в этом году будут отмечать в Украине. В частности, на какое число приходится Пасха, Троица и другие государственные праздники и будут ли они в выходные дни.