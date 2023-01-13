Со Старым Новым годом 2023! Душевные поздравления в стихах и прозе
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Лучшие поздравления для тех, кто для вас действительно важен и кому бы вы хотели подарить частичку своей души
Старый Новый год – это необычный украинский праздник, который мы отмечаем в ночь на 14 января. Он появился благодаря изменению исчисления и появлению нового календаря, который опережает своего предшественника на 2 недели.
И вот, уже этой ночью у всех желающих есть шанс еще раз встретить Новый год 2023 и загадать свое заветное желание. Чтобы оно точно сбылось, поделитесь частичкой добра с другими людьми – поздравьте их с праздником от чистого сердца и пожелайте всех благ. А мы поможем вам подобрать хорошие слова.
Поздравления со Старым Новым годом 2023 года в стихах
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Сегодня старый Новый год,
Хочу я пожелать вам вновь,
Чтобы в душе всегда жила
Надежда, вера и любовь,
Пусть наступивший год подарит
Вам исполнение мечты,
Удачу, радость, много счастья
И в мире больше доброты!
***
В этот старый Новый год
Пусть плохое всё уйдет,
Год пройдет без ссор, обид,
В доме пусть добро царит.
А еще веселый смех,
Радость, счастье и успех.
Сбудутся пусть все желания,
Вам желаю процветания!
***
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Нынче Старый Новый год,
Вот такой круговорот!
Я желаю много смеха,
Счастья, бодрости, успеха,
Женщинам — очарованья
И мужского вам вниманья.
Денег, много сил — мужчинам,
Всем не злиться без причины,
Быть любимыми, любить
И с размахом год прожить!
Душевные поздравления со Старым Новым годом 2023
Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть весь год везет, все ошибки и неурядицы остаются в прошлом, а новая история начнется в Новый год с чистого листа. Желаю в этом году вам всяческих благ: чтобы деньги водились, скот плодился, здоровье не беспокоило, а родные и близкие только радовали! Меньше хмурых дней и больше радостных новостей!
***
Желаю вам в Новом году, хоть и по старому календарю, мира и согласия, счастья и здоровья, многая лета со счастливой улыбкой на устах! Чтобы все в семье были при деле, а деньги сами находили к вам дорогу. Чтобы каждый день в Новом году дарил множество поводов радоваться и благодарить Бога! Пусть удачи, с Новым годом!
***
Спешу поздравить со Старым Новым годом! Пусть он будет лучше предыдущего и подарит вам и вашей семье мир и согласие, крепкое здоровье и финансовый достаток. А нашей славной Украине — Победу! С Новым годом!
***
Вот и пришло время начинать все с чистого листа. Пусть этот новый год вашей жизни будет счастливым и очень удачным. Желаю, чтобы в грядущем году вы горя не знали, вкусно ели и пили, всегда находили время для того, что вам нравится, и забыли обо всех печалях. Мешок денег — под кровать, еще два — в банк на хранение, чтобы уж точно на все хватало! Счастливого Старого Нового года!
***
Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в прошлом, а новый год, чтобы принес только радость и счастье и наполнил жизнь ярким светом и новыми силами, гениальными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей!
Раньше мы делились лучшими картинками для поздравления родных и близких со Старым Новым годом 2023 года. А еще — текстами посевалок на Василия, чтобы в доме водились радость и достаток.