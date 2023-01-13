Со Старым Новым годом 2023! Душевные поздравления в стихах и прозе

Лучшие поздравления для тех, кто для вас действительно важен и кому бы вы хотели подарить частичку своей души

Старый Новый год – это необычный украинский праздник, который мы отмечаем в ночь на 14 января. Он появился благодаря изменению исчисления и появлению нового календаря, который опережает своего предшественника на 2 недели.

И вот, уже этой ночью у всех желающих есть шанс еще раз встретить Новый год 2023 и загадать свое заветное желание. Чтобы оно точно сбылось, поделитесь частичкой добра с другими людьми – поздравьте их с праздником от чистого сердца и пожелайте всех благ. А мы поможем вам подобрать хорошие слова.

Поздравления со Старым Новым годом 2023 года в стихах

В этот Старый Новый год Пожелаю снова: Пусть он счастье принесет, Будут все здоровы. Пусть сбываются мечты И желанья Ваши, Чтобы жизнь со всех сторон Становилась краше!

***

Сегодня старый Новый год,

Хочу я пожелать вам вновь,

Чтобы в душе всегда жила

Надежда, вера и любовь,

Пусть наступивший год подарит

Вам исполнение мечты,

Удачу, радость, много счастья

И в мире больше доброты!

***

В этот старый Новый год Пусть плохое всё уйдет, Год пройдет без ссор, обид, В доме пусть добро царит. А еще веселый смех, Радость, счастье и успех. Сбудутся пусть все желания, Вам желаю процветания!

***

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Нынче Старый Новый год,

Вот такой круговорот!

Я желаю много смеха,

Счастья, бодрости, успеха,

Женщинам — очарованья

И мужского вам вниманья.

Денег, много сил — мужчинам,

Всем не злиться без причины,

Быть любимыми, любить

И с размахом год прожить!

Душевные поздравления со Старым Новым годом 2023

Поздравляю со Старым Новым годом! Пусть весь год везет, все ошибки и неурядицы остаются в прошлом, а новая история начнется в Новый год с чистого листа. Желаю в этом году вам всяческих благ: чтобы деньги водились, скот плодился, здоровье не беспокоило, а родные и близкие только радовали! Меньше хмурых дней и больше радостных новостей!

***

Желаю вам в Новом году, хоть и по старому календарю, мира и согласия, счастья и здоровья, многая лета со счастливой улыбкой на устах! Чтобы все в семье были при деле, а деньги сами находили к вам дорогу. Чтобы каждый день в Новом году дарил множество поводов радоваться и благодарить Бога! Пусть удачи, с Новым годом!

***

Спешу поздравить со Старым Новым годом! Пусть он будет лучше предыдущего и подарит вам и вашей семье мир и согласие, крепкое здоровье и финансовый достаток. А нашей славной Украине — Победу! С Новым годом!

***

Вот и пришло время начинать все с чистого листа. Пусть этот новый год вашей жизни будет счастливым и очень удачным. Желаю, чтобы в грядущем году вы горя не знали, вкусно ели и пили, всегда находили время для того, что вам нравится, и забыли обо всех печалях. Мешок денег — под кровать, еще два — в банк на хранение, чтобы уж точно на все хватало! Счастливого Старого Нового года!

***

Поздравляю со Старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в прошлом, а новый год, чтобы принес только радость и счастье и наполнил жизнь ярким светом и новыми силами, гениальными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей!

Раньше мы делились лучшими картинками для поздравления родных и близких со Старым Новым годом 2023 года. А еще — текстами посевалок на Василия, чтобы в доме водились радость и достаток.