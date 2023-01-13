"Сею, вею, посеваю!": подборка посевалок на 14 января в картинках с пожеланиями здоровья, счастья и денег

Выбирайте праздничную посевалку на любой вкус

По юлианскому календарю 14 января отмечается так называемый Старый Новый год. Также в этот день украинцы чтят христианский праздник святого Василия Великого. Самая главная традиция этого дня – посевание или засевание. Обычно этим занимаются мальчики, так как в народе считали, что первым в дом должен был зайти мужчина. Засевать дом принято зерном, рожью или пшеницей, сопровождая песней-засевалкой. Взамен хозяева вручают посевальщикам сладости и деньги.

"Телеграф" публикует подборку оригинальных посевалок на Старый Новый год. Эти посевалки точно понравятся и взрослым, и детям, ведь их можно легко и быстро запомнить. Выбирайте стихотворение на любой вкус, учите и отправляйтесь к соседям рано утром. Или же вы можете скачать поздравительную открытку на свой телефон и "посевать", отправив картинку адресату в любом мессенджере. Ваши близкие и друзья будут рады такому жесту и ответят взаимностью на пожелания счастья, здоровья, богатства и мира.

Посевалки на 14 января

Засевалки на Старый Новый год

Тексты посевалок на Василия на украинском языке

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