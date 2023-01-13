Укр

"Сею, вею, посеваю!": подборка посевалок на 14 января в картинках с пожеланиями здоровья, счастья и денег

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Наши предки издавна посевали в Старый Новый год Новость обновлена 13 января 2023, 15:35
Наши предки издавна посевали в Старый Новый год. Фото РБК-Украина

Выбирайте праздничную посевалку на любой вкус

По юлианскому календарю 14 января отмечается так называемый Старый Новый год. Также в этот день украинцы чтят христианский праздник святого Василия Великого. Самая главная традиция этого дня – посевание или засевание. Обычно этим занимаются мальчики, так как в народе считали, что первым в дом должен был зайти мужчина. Засевать дом принято зерном, рожью или пшеницей, сопровождая песней-засевалкой. Взамен хозяева вручают посевальщикам сладости и деньги.

"Телеграф" публикует подборку оригинальных посевалок на Старый Новый год. Эти посевалки точно понравятся и взрослым, и детям, ведь их можно легко и быстро запомнить. Выбирайте стихотворение на любой вкус, учите и отправляйтесь к соседям рано утром. Или же вы можете скачать поздравительную открытку на свой телефон и "посевать", отправив картинку адресату в любом мессенджере. Ваши близкие и друзья будут рады такому жесту и ответят взаимностью на пожелания счастья, здоровья, богатства и мира.

Посевалки на 14 января

Посевалка на Старый Новый год
Посевалка на Старый Новый год
Посевалка на Старый Новый год
Посевалка на Старый Новый год

Засевалки на Старый Новый год

Посевалка на Старый Новый год
Посевалка на Старый Новый год
Посевалка на Старый Новый год

Тексты посевалок на Василия на украинском языке

Посевалка на украинском языке
Посевалка на украинском языке
Посевалка на украинском языке

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще важные церковные праздники будут отмечать в Украине в январе 2023 года, в частности, впереди нас ждет Крещение Господне.

Теги:
#Старый новый год #Посевалки #Засевалки #Праздник Василия