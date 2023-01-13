Как красиво поздравить со Старым Новым годом 2023: лучшие пожелания, красивые картинки и видеооткрытки

Лучшие поздравления для родных, близких, друзей и коллег

Каждый год 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. Это неофициальный праздник, который очень популярен в народе. В этот день принято ходить в гости и звать их к себе, а мальчишки с самого утра ходят от дома к дому посевать, чтобы в новом году у хозяев было всего сполна.

Также на Старый Новый год существует традиция посылать поздравления тем, кто сейчас не рядом, но очень важен для вас. Обычно родным, друзьям и близким пишут теплые слова с разными пожеланиями или просто отправляют поздравительную открытку или видеопоздравления. Мы собрали для вас всего понемногу – лучшие варианты для поздравления в стихах и прозе, картинках и праздничных видео.

Лучшие поздравления со Старым Новым 2023 годом

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Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

Дважды празднует народ Добрый праздник — Новый год. Счастья много не бывает, Только праздничных хлопот. Пусть под Старый Новый год На дрожжах растет доход, Жизнь такою сладкой станет, Что на вкус как чистый мед. Пусть удача бережет, Пусть любовь тебя найдет, Пусть подснежником зимою Радость в сердце зацветет!

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Пусть Старый Новый год принесет в ваш дом много счастья, добра и радости! Пусть в душе царит гармония! Желаю победы, любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только добрых людей вокруг! С Новым годом!

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Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

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В старый Новый год примите самые теплые пожелания! Пускай дом будет наполнен уютом и благополучием. Пускай в семье царит взаимопонимание, взаимоуважение и поддержка. Пускай все невзгоды, разочарования, обиды и непонимание останутся в году, который закончился. Удачи, любви, новых грандиозных планов и возможностей для осуществления всех желаний!

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Поздравляю со Старым Новым годом. Желаю избавиться от всего старого и ненужного и начать этот год с новой страницы. И пусть он будет хорошим и удачным. Счастья, радости и всяческих благ в Новом году!

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Сегодня старый Новый год, Хочу я пожелать вам вновь, Чтобы в душе всегда жила Надежда, вера и любовь, Пусть наступивший год подарит Вам исполнение мечты, Удачу, радость, много счастья И в мире больше доброты!

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Старый Новый год – это время, когда нужно проводить старые мысли и невзгоды и открывать свое сердце для чего-то нового! Пусть год будет легким, ярким и приятным, наполненным великолепными событиями и впечатлениями! Желаю, чтобы все складывалось как следует и ни один пасмурный день не мог испортить настроения! Чтобы деньги водились, не подводило здоровье, а родные и близкие всегда были рядом! С праздником!

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Поздравляю вас со Старым Новым годом! Наконец наступивший новый год вступил в свои права, а это значит, что впереди нас ждет все новое, интересное и лучшее. Желаю вам только положительных эмоций, больше позитива и исполнения желаний.

Раньше мы делились подборкой душевных поздравлений со Старым Новым годом 2023. Здесь вы найдете лучшие поздравления своим родным и друзьям.