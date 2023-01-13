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День ангела Николая: лучшие открытки и короткие поздравления с именинами

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Николая на любой вкус
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Николая на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Колю с именинами

У многих есть хоть один знакомый Николай, — ведь это одно из самых распространенных имен в Украине. Ранее мы рассказали, каково значение этого имени и когда Николаи празднуют Дни ангела в течение года. Теперь "Телеграф" подготовил отличные варианты поздравления с Днем ангела Николая в прозе, своими словами и в открытках.

Короткие поздравления с Днем ангела Николая

  • С именинами Николая! Пусть твой ангел-покровитель всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.
  • Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и небесного благополучия. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и благополучие.
  • С Днем ангела Николая! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.
  • Желаю, чтобы в этот день были только хорошие эмоции и было много сладостей. Верь в чудо, и оно обязательно сбудется! С Днем ангела!
  • Коля, желаю здоровья, успеха, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье – понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!
  • Николай, желаю мудрости тебе от Бога, благословений от него. Пусть будет светлым и чистым путь. Поздравляю с Днем ангела!

Открытки для поздравления на День ангела Николая

С Днем ангела Николай — картинки на именины
Картинки на День ангела Николая
Поздравления с Днем Николая в прозе
Открытки с именинами Николая
Поздравления на именины Николая
Николай, с Днем ангела — Открытки на именины Николая
С Днем ангела, Николай, — Поздравления на именины Николая
С Днем ангела Николая Чудотворца
Поздравление с Днем ангела Николая

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя целоваться на пороге дома по народным приметам.

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