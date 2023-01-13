День ангела Николая: лучшие открытки и короткие поздравления с именинами
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Не забудьте поздравить Колю с именинами
У многих есть хоть один знакомый Николай, — ведь это одно из самых распространенных имен в Украине. Ранее мы рассказали, каково значение этого имени и когда Николаи празднуют Дни ангела в течение года. Теперь "Телеграф" подготовил отличные варианты поздравления с Днем ангела Николая в прозе, своими словами и в открытках.
Короткие поздравления с Днем ангела Николая
- С именинами Николая! Пусть твой ангел-покровитель всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем.
- Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и небесного благополучия. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и благополучие.
- С Днем ангела Николая! Пусть в жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешным, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и делает добрые дела.
- Желаю, чтобы в этот день были только хорошие эмоции и было много сладостей. Верь в чудо, и оно обязательно сбудется! С Днем ангела!
- Коля, желаю здоровья, успеха, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье – понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!
- Николай, желаю мудрости тебе от Бога, благословений от него. Пусть будет светлым и чистым путь. Поздравляю с Днем ангела!
Открытки для поздравления на День ангела Николая
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя целоваться на пороге дома по народным приметам.