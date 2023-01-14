С Обрезанием Господним 2023! Красивые открытки и картинки к празднику

14 января верующие празднуют большой церковный праздник

Согласно церковному календарю на январь-2023, в эту субботу христиане восточного обряда отмечают праздник — Обрезание Господне, которое проводили на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

В младенчестве, по местным традициям, Христу провели обрезание крайней плоти. В те времена этот обряд означал принадлежность к избранному Богом народу и считался прообразом крещением, чтобы ребенка приняли в христианство. Также в этот день Христу дали имя и впервые публично назвали Иисусом, то есть Спасителем.

В честь большого церковного праздника "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравительные картинки, которые вы можете легко отправить своим близким и родным людям в сети.

Поздравления с Обрезанием Господним 14 января-2023: открытки и картинки

Напомним, что на 14 января еще выпадает память святого Василия, этот день в народе часто называют Старый Новый год.